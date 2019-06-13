الكويت تنفي إعلان "حالة الاستعداد القصوى"

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، الخمیس، اتخاذ أي إجراءات غیر اعتیادیة، مؤكداً أن الدولة لم تعلن "حالة الاستعداد القصوى" كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في الكویت، مبیناً أنه "لم یتم الإعلان عن إجراءات قصوى"، وفق وكالة الأنباء الكویتیة "كونا".

وكانت شركة ناقلات النفط الكویتیة قد أكدت، في وقت سابق الخميس، أن "ناقلات النفط الكویتیة تسیر بشكل طبیعي ومستعدون لأي طارئ".

موضوع يهمك يناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس، الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، في جلسة طارئة للمجلس.وأفاد دبلوماسيون أن أميركا... جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الهجوم على ناقلتي النفط الخليج العربي

وقالت الشركة في بیان خصت به "كونا"، إنھا اتخذت كل الإجراءات والتدابیر الاحترازیة الأمنیة اللازمة لضمان التشغیل الآمن لأسطولھا البحري.

وأضافت أن "أسطول الشركة البحري لم یتأثر بالحوادث الأخیرة المؤسفة التي وقعت في خلیج عمان والمنطقة، لاسیما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثین منفصلین الخمیس"، لافتة إلى أنھا تتابع تلك الحوادث مع الجھات العالمیة البحریة المعنیة بھذا الشأن.

كما أوضحت أنھا تقوم بدورھا على أكمل وجه ولدیھا أسطول ناقلات نفط وغاز حدیث على أعلى مستوى ویتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمیة.