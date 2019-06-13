استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان

تعرضت ناقلتا نفط، الخميس، إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما، حيث قالت وكالة "رويترز" إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وقالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.

ونقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان، وأنه لا أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.

موضوع يهمك كشف أول فيديو من منطقة استهداف ناقلتي النفط في #بحر_عمان عن اشتعال النيران بإحدى الناقلتين عقب استهدافها بالطوربيد.وقالت... المشاهد الأولى لاشتعال إحدى ناقلتي النفط في بحر عمان الخليج العربي

وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

وقالت الشركة المالكة لـ"فرونت ألتير" إن الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات.

يأتي ذلك فيما قال وزير التجارة الياباني: "تلقيت تقريراً عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز".

فيما أكدت شركة "كوكوكا سانجيو" اليابانية للشحن تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم في خليج عمان، وأن الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل مواد كيمياوية.

وقالت 4 مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز"، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

الصور الأولى لناقلة النفط التي تم استهدافها في خليج عُمان pic.twitter.com/Y78HsE5myb — الحدث (@AlHadath) June 13, 2019

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن أحد المسؤولين قوله إنه تم انتشال قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدغس" من قارب إنقاذ، مشيراً إلى أن الناقلة لا تزال في منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق.

كما أعلن إصابة أحد أفراد طاقم الناقلة بإصابة طفيفة، وأن الهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

موضوع يهمك دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الخميس، إلى إبداء "أقصى درجات ضبط النفس"، وتفادي "الاستفزازات" في... بعد استهداف الناقلتين.. دعوات دولية لضبط النفس العرب و العالم

من جانبها، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحاراً من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان. وأضافت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ جاسك الإيراني.

وأعلن مصدر مطلع في ميناء جاسك عن جنسيات البحارة الذين كانوا على ناقلة "فرونت ألتير" وهم 11 من الجنسية الروسية و 11 من الجنسية الفلبينية و واحد من جورجيا وجميعهم سالمون.

كما نقلت "رويترز" عن المسؤول القول إن "كوكوكا كاريدغس" كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ميثانول، وأن شحنة الميثانول في الناقلة سليمة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله، إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.

وذكرت صحيفة "في.جي" النرويجية، نقلاً عن متحدث باسم شركة الشحن النرويجية "فرنتلاين" أن الشركة أكدت أن النار مشتعلة في ناقلتها النفطية "فرونت ألتير" بعد حادث في خليج عمان.

وأضاف المتحدث أن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن.

موضوع يهمك ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت، الخميس، المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" ترفع إحداهما علم بنما والثانية جزر... إيران: قلقون بسبب حادث ناقلتي النفط.. ومستعدون للمساعدة إيران

وقال مسؤول كبير في شركة "سي.بي.سي" الحكومية التايوانية لتكرير النفط، إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال وو آي-فانج، رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لـ"رويترز"، كانت الناقلة "فرونت ألتير" تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت غرينتش)، وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقاً لبيانات الشحن، شوهدت "فرونت ألتير" للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحذير من هيئة السلامة البريطانية

وفي وقت سابق، الخميس، حذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من أن حادثاً غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي "الحذر الشديد" وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قالت البحرية الأميركية إنها على علم بحادث في خليج عمان وتجمع المزيد من التفاصيل.

وأصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب، في وقت مبكر يوم الخميس. ولم توضح الأسباب، لكنها قالت إنها تجري تحقيقاً في الأمر.

وقال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، في وقت سابق، إن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة. ورفض الإفصاح عن المزيد. وقال لـ"أسوشيتد برس": "نحن نعمل على الحصول على تفاصيل".

وجاء الحادث فيما زعمت وسائل إعلام إيرانية - دون أن تقدم أي دليل - وقوع انفجار في المنطقة استهدف ناقلات نفط.

موضوع يهمك تُقدّم الإمارات والسعودية والنرويج، الخميس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليات تخريب تعرّضت لها 4 سفن... نتائج التحقيق حول سفن الفجيرة على طاولة مجلس الأمن الخليج العربي

يأتي التحذير البحري، اليوم الخميس، بعدما وصفته الولايات المتحدة بالهجمات الإيرانية على 4 ناقلات نفط قريبة قبالة ساحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة. وتنفي إيران تورطها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة العربية، عن مصادر محلية في سلطنة عُمان، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية داخل مياه بحر عُمان، وأنه قد تم طلب المساعدة من خفر السواحل العُماني والباكستاني.

وأضافت أنه طبقاً للتحقيقات الجارية فإنه قد تم استهداف ناقلتي نفط. وقد أعلنت الأنباء التكميلية أن هاتين الناقلتين كانتا من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج العربي.

كما أعلنت مصادر محلية باكستانية عن سماعها دوي الانفجارات.