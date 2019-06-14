الأمم المتحدة تدين الهجوم على ناقلتي نفط في خليح عٌمان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للصحافيين، الجمعة، إنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي نفط هذا الأسبوع في خليج عمان، مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.

وأعرب غوتيريس عن قلقه من التطورات التي وقعت مؤخرا في منطقة الخليج.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان، أن هجوماً استهدف سفينة ياباتية أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه يجمع معلومات أكثر عن الاتهامات بضلوع إيران في هجوم خليج عمان.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى فيديو نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).