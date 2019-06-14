بريطانيا: الحرس الثوري هاجم ناقلتي النفط ببحر عمان

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، مساء الجمعة، أن بلاده شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأشار إلى أنه "ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولا عن الهجمات التي استهدفت الناقلتين يوم الخميس".

وأضاف في بيان "لإيران سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط". كما أوضح قائلاً "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".

ودعا الوزير البريطاني إيران للكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، قال: "واثقون من أن إيران تتحمل أيضاً مسؤولية الهجوم الذي طال 4 ناقلات قبالة الفجيرة في 12 مايو".

موضوع يهمك بينما تجري محاولات تصوير قطر في السنوات الأخيرة كمنارة للحضارة الحديثة، ويتم بإلحاح بذل جهود لتقديمها وكأنها تدعم حماية... باحثة بهارفارد تكشف بتحقيق وصور عن معاناة أسرة حفيد مؤسس قطر الخليج العربي

وصول الناقلة اليابانية إلى المياه الإقليمية الإماراتية

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية، الخميس، في بحر عمان لهجومين، ما أدى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وسمعت ثلاثة انفجارات على متن ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح، في حين أعلنت شركة فرونتلاين النرويجية، الجمعة، أنه تم خلال الليل إخماد الحريق في الناقلة فرنت ألتير.

إلى ذلك، أكد رئيس شركة "كوكوكا سانجيو" اليابانية، يوتاكا كاتادا، مالك الناقلة كوكودا التي تعرضت بدورها لهجومين، الخميس، في خليج عمان، إن الناقلة تضررت من جسمين طائرين. وأضاف أن طاقم الناقلة رأى سفينة عسكرية تابعة لإيران بالقرب منهم.

والجمعة أكد مراسل "العربية" أن ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، دخلت المياه الإقليمية الإماراتية، بعد قطرها من موقع الهجوم في بحر عُمان.

في حين أكد مسؤول عسكري أميركي، مساء الجمعة، أن زوارق إيرانية سريعة منعت سحب ناقلة النفط "فرونت ألتير" في خليج عمان.

يذكر أن هذه الحادثة الجديدة، هي الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في تلك المنطقة الاستراتيجية، وتأتي وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة دولة الإمارات في 12 أيار/مايو الفائت.