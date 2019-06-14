عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد باليمن والهجوم على مطار أبها

ذكر التلفزيون العماني، اليوم الجمعة، أن عمان تتابع "بقلق بالغ" التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن ومنها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها في السعودية، وقال التحالف إن الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون يوم الأربعاء واستهدف مطار أبها في جنوب المملكة أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وأفاد التلفزيون العماني أن السلطنة أرسلت سفينتين للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد هجوم الناقلتين في سلطمنة عمان.

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هذا وتعرضت ناقلتا نفط، أمس الخميس، إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما، حيث قالت وكالة "رويترز" إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وقالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.