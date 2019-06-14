قرقاش: الاعتداء على الناقلتين ومطار أبها تصعيد خطير

اعتبر وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن التطورات الأخيرة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان ومطار أبها تطور مقلق.

وأكد قرقاش أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب قرقاش: "‏الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

موضوع يهمك شجب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، مساء الخميس، الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان، حسب ما نقلته وكالة الأنباء... الفالح: سنتخذ كل الإجراءات لحماية المياه الإقليمية السعودية

يذكر أن السعودية بعثت الخميس برسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي الأربعاء.

وأبلغت السعودية مجلس الأمن أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

وأكدت رسالة السعودية لمجلس الأمن أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، مضيفةً أن "دعم إيران للميليشيات الحوثية خرق للاتفاقيات الدولية" وأن "النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود".

وشددت الرسالة على أن السعودية وتحالف دعم الشرعية "سيأخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية" وعلى أن المملكة والتحالف "سيضمنان حماية المدنيين ومحاسبة الجناة وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

في سياق متصل، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان الخميس.

وقال الجبير في حديث مع شبكة "سي. إن. إن": "ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية (الأميركي مايك بومبيو). نحن نتفق معه. إيران لها تاريخ في ذلك".