قرقاش: ظريف تتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "تتضاءل يوما بعد يوم".



وقال قرقاش "كل يوم تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني، ظريف، إلى الفريق باء وتصبح أكثر هزلية وبالتالي تتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم".

وأضاف "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة، وقف تصعيد الموقف الحالي، يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".

Every single day Iran’s Foreign Minister Zarif’s reference to team B becomes more farcical & his credibility diminishing.Public relations is no real substitute to constructive policies. De-escalation in current situation requires wise actions not empty words. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 14, 2019





ويستخدم ظريف عادة تعبير "الفريق باء" للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون وغيره في الإدارة الأميركية وبمنطقة الخليج ممن يشاركونه نفس الموقف المتشدد تجاه إيران.



وتأتي تغريدة قرقاش رداً على أخرى نشرها ظريف قبله بساعة، قال فيها "بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا: الفريق باء يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران".

Some misinterpretations necessitate a clarification: #B_Team is sabotaging diplomacy (including important and constructive visit of PM @AbeShinzo) and covering up #EconomicTerrorism by the U.S. against Iran. — Javad Zarif (@JZarif) June 14, 2019

وكان مستشار الأمن القومي، جون بولتون، قال منذ يومين ردّاً عن سؤال هذا الأسبوع حول كيف ستكون "نهاية اللعبة" مع طهران؟ أن تتخلّى إيران عن "سعيها لبناء أسلحة نووية، والتخلّي عن الصواريخ الباليستية، ورعاية النشاطات الإرهابية، والنشاطات الأخرى في المنطقة".