مسؤول أميركي: زوارق إيرانية تعيق سحب ناقلة ببحر عمان

أكد مسؤول أميركي أن زوارق إيرانية سريعة تمنع سحب ناقلة النفط "فرونت ألتير" في خليج عمان.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، مساء الجمعة، إن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من سحب ناقلة النفط النرويجية المعطوبة في خليج عمان.

ولم يفصح المسؤول الأميركي عن كيفية معرفة الولايات المتحدة بالموقف الناشب بين الزوارق الإيرانية السريعة وقاربي القطر اللذين كانا يحاولان ربط الناقلة وسحبها بعيدا، عقب تعرضها لأضرار من هجمات وقعت الخميس.

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الناقلة النرويجية لا تزال تطفو

من جهتها، أكدت شركة فرنتلاين النرويجية في وقت متأخر من مساء الجمعة أن الناقلة فرنت ألتير لا تزال تطفو في بحر عمان، وأن سفينة إنقاذ تساعدها.

كما استبعدت احتمال الخطأ البشري والميكانيكي فيما حدث للناقلة الخميس.

وأشارت إلى أنه "سيتم إجراء تحقيق مستفيض في الحادث من قبل الشركة وأطراف أخرى بما في ذلك مسؤولين حكوميين"

وأضافت قائلة:" سنتوخى أقصى درجات الحذر عند بحث قبول تعاقدات جديدة في المنطقة"

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت 3 انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوماً استهدف سفينة يابانية أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

وقالت شركة فرونتلاين النرويجية، الجمعة، إنه تم خلال الليل إخماد الحريق في الناقلة فرونت ألتير التي تعرضت الخميس لهجوم في خليج عمان.

وأضافت الشركة المالكة للناقلة في بيان "عمليات تبريد الناقلة مستمرة والناقلة مستقرة". وتابعت: "لم يتم تسجيل حدوث تسرب أو تلوث بسبب الناقلة في الوقت الحالي".

أما ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، فقد تم قطرها بنجاح إلى داخل المياه الإقليمية الإماراتية، الجمعة، من موقع الهجوم في بحر عُمان.