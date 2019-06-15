خبير قانوني فرنسي: هكذا تلاعبت بي إن سبورت بالحقائق

بعد أن حسمت محكمة فرنسية المعركة القضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" ضد مجموعة بي إن الرياضية القطرية، زعمت الأخيرة أنها ربحت الدعوى.

وتعليقاً على الموضوع، أكد الخبير الفرنسي في القانون الدولي، لويس ديغول، في مقابلة مع العربية مساء السبت، أن حكم المحكمة ابتدائي إلا أنه واضح ولا لبس فيه، وهو يؤكد أن الدلائل التي قدمتها المجموعة القطرية غير صحيحة.

وأوضح أن هذا الحكم صدر إثر دعوى تقدمت بها مجموعة "بي إن" التي زعمت أن عربسات لديها علاقات في فرنسا سمحت بنقل برامج "بي أوت كيو" (beoutQ)، إلا أن المحكمة الفرنسية ردت كل تلك المزاعم، وأيدت موقف عربسات وحكمت على بي إن بدفع مبلغ 24 ألف يورو لصالح الأولى.

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تلاعب بالأدلة

وتابع قائلاً: "كل العناصر التي قدمتها المجموعة القطرية سقطت، وقد رأت المحكمة أن عربسات قدمت دليلاً قاطعاً على أنه لا يمكن نشر أو نقل إشارة "بي أوت كيو" في فرنسا، وبالتالي هناك تلاعب بالأدلة التي قدمتها بي إن سبورت، فبرامج "بي أوت كيو" لا يمكن نقلها إلا عبر الإنترنت، وليس عبر القمر الصناعي عربسات".

إلى ذلك، أكد أنه يمكن لشركة عربسات أن تلاحق بي إن عن المزاعم والتصريحات التي أدلى بها رئيس المجموعة القطرية، بعد صدور الحكم، وزعمه أنه أتى لصالح شركته.

"لم نرَ أحداً يكذب لهذه الدرجة"

كما أكد أن الزعم القطري بربح القضية لا يمكن شرحه. وقال: "لم نعتدْ في فرنسا أن نرى شخصاً يكذب لهذه الدرجة، ويقول عكس ما ينص عليه الحكم على الرغم من وضوحه".

وتابع متسائلاً: "كيف تقول الشركة عكس ما نص عليه الحكم؟! لذا يمكن لعربسات ملاحقة المجموعة القطرية.

عربسات ترحب

يذكر أن منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) كانت رحبت في بيان السبت بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس، الخميس، المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

كما قدّرت نزاهة القضاء الفرنسي الذي تعامل مع مزاعم (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية، وجاء الحكم الصادر عنها برفض جميع ادعاءات beIN ضد عربسات "تأكيداً على سلامة موقف عربسات من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربط منظمتنا بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ".

وأضاف البيان أن "الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عربسات، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة".