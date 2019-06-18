القبض على ميشال بلاتيني بقضية استضافة قطر كأس العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" التزامه بالتعاون مع التحقيقات في أعقاب اعتقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السابق ميشال بلاتيني في فرنسا، فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022.

وأضاف الفيفا أنه على علم بالتقارير المتعلقة ببلاتيني، ولكنه لا يملك تفاصيل التحقيقات الفرنسية.

وبصفته رئيساً لليويفا، كان بلاتيني نائبا لرئيس الفيفا، وكان له صوت في اختيار مستضيفي المونديال.

وقال الفيفا "نجدد التزامنا الكامل بالتعاون مع السلطات في أي بلد من العالم يجري فيه تحقيقات متعلقة بأنشطة كرة القدم".

الشرطة تستجوب

وكان مصدر قضائي قد أفاد لوكالة رويترز بإلقاء القبض على ميشال بلاتيني، لاعب الكرة الفرنسي والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن المصدر أن القبض على بلاتيني جاء لاستجوابه في تحقيق بشأن منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

الفريق القانوني: بلاتيني بريء

بدوره، أعلن فريق الدفاع عن ميشيل بلاتيني، اليوم الثلاثاء، براءة موكله من كافة الاتهامات، وذلك عقب احتجاز واستجواب الرئيس السابق للاتحاد

الأوروبي لكرة القدم في إطار تحقيق حول منح قطر حق استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وفي التفاصيل، كشفت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في ظل تحقيقات شبه الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

"الحبس الاحتياطي"

وبحسب ما أفادت به مراسل "العربية" في باريس، فقد تم وضع ميشال بلاتيني قيد الحبس الاحتياطي صباح الثلاثاء، في مقر مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حسب ما أشارت وسائل إعلام فرنسية من بينها Mediapart وL'Equipe وLe Monde.

وأيضا، يجري استجواب رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم فيما يتعلق بالتحقيق بقضايا فساد على خلفية استضافة قطر لمونديال 2022، ويحقق المدعي العام المالي في "أفعال يشتبه بأنها رشاوى نشطة وسلبية"، فيما يتعلق بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

وبحسب "لوموند"، فإن المدعي العام المالي يحقق في "وقائع مزعومة تتعلق بالرشوة النشطة والسلبية لأشخاص لا يمارسون وظائف عامة".

كذلك، تم احتجاز المستشارة السابقة لنيكولا ساركوزي، صوفي ديون، كجزء من هذا التحقيق.

اتفاقيات

وكان بلاتيني، نجم وقائد المنتخب الفرنسي السابق، قد تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي (يويفا) في عام 2007، وظل في المنصب حتى عام 2015، عندما أوقف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بقرار من لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في ظل قضية فساد.

موضوع يهمك قال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سابقا إن الاتحاد الدولي (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو لا... بلاتيني: "فيفا" وإنفانتينو لا يتمتعان بالمصداقية رياضة عالمية

وذكرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلاتيني صباح اليوم ضمن القضية المتعلقة بشبهات الفساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022، وتردد أنه جرى نقله إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.

وسبق أن أشار جوزيف بلاتر، رئيس "فيفا" السابق، إلى أن بلاتيني ونيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا الأسبق، كانا خلف منح قطر تنظيم المونديال، وكشفت تقارير إعلامية بعد ذلك عن وجود اتفاقيات بين الطرفين مقابل التصويت لمصلحة الملف القطري في ديسمبر 2010.