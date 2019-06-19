إطلاق سراح بلاتيني بعد استجوابه حول مونديال قطر

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشال بلاتيني، الأربعاء، بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وقال وليام بوردون محامي أسطورة كرة القدم الفرنسية قبيل الساعة الواحدة صباحا (23,00 بتوقيت غرينتش) "هو لم يعد قيد الاحتجاز".

موضوع يهمك تورط الأسطورة الفرنسية ميشال بلاتيني مع السلطات الفرنسية بسبب اجتماع وجبة غداء عقد مع تميم بن حمد آل ثاني، ولي عهد قطر... مأدبة غداء مع أمير قطر تورط بلاتيني وتضعه في قبضة الشرطة رياضة عالمية

وبينما لا يزال شبح استضافة قطر لكأس العالم يطارد أيقونة كرة القدم الفرنسية، قال محامي بلاتيني إن موكله بريء، وأشار إلى أن ما حدث ليس احتجازاً، وإنما هي رغبة من المحققين في سماع أقوال بلاتيني كشاهد.

التحقيقات تحوم أيضاً حول اثنين من معاوني الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، كلود جيون وصوفي ديون استجوبتهما الشرطة.

وينظر المدعي العام المالي الفرنسي، في حفل غداء أقامه ساركوزي قبل أيام من فوز قطر بحق تنظيم البطولة، ومن أبرز الحاضرين آنذاك بلاتيني والشيخ تميم ولي عهد قطر آنذاك.

وقال بلاتيني الذي اعترف مسبقاً بدعم عرض قطر أمام منافستها الولايات المتحدة، إن ساركوزي لم يطلب منه التصويت.

وربما تقود التحقيقات إلى إثبات شبهات تلاحق رياضيين وسياسيين حتى، قد يثبت تورطهم في قضايا فساد شخصي واستغلال للنفوذ في أكبر قضية رياضية.