سفن الفجيرة.. التحقيق الأوليّ على طاولة مجلس الأمن

وجهت بعثات دول الإمارات والسعودية والنرويج في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن وأعضائه، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول نتائج التحقيق في الهجمات التي طالت 4 سفن قبالة الفجيرة في مايو الماضي.

وتضمنت الرسالة التي حصلت عليها العربية، الأربعاء، التبليغ الرسمي للنتائج المرحلية للتحقيقات التي تقودها الإمارات ومعها السعودية والنرويج في الهجمات بالألغام على السفن الأربع في المياه الإقليمية الإماراتية في 12 من مايو الماضي.

موضوع يهمك في أول تعليق على إطلاق صاروخ قرب مقار شركات نفط عالمية جنوب البصرة، أكدت خلية الإعلام الأمني أن السلطات "لن تسمح بالعبث... العراق.. صاروخ مجهول يصيب إكسون للنفط وبغداد ترد العراق

تهديد الملاحة الدولية

وذكرت الرسالة أن نتائج التحقيقات والأدلة المرحلية، تفيد أن دولة وليست مجموعة إرهابية هي المسؤولة عن الهجوم على السفن الأربع، دون تحديد اسم هذه الدولة.

كما أوضحت أن الهجمات تعمدت تهديد الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وأن المؤشرات تدل على أن فريقاً أو أكثر من الغواصين، زرعوا الألغام بالسفن، وذلك بغرض تعطيل السفن بدلاً من إغراقها أو التسبب في تسرب النفط.

وتعتبر تلك الرسالة بمثابة تبليغ رسمي لأعضاء مجلس الأمن بالنتائج المرحلية للتحقيق، بينما كانت الإحاطة الماضية في السادس من الشهر في البعثة الإماراتية مجرد تبليغ غير رسمي.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أعلنت في 12 مايو أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).