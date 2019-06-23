غوتيريس: من الضروري تجنب كل أشكال التصعيد في الخليج

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، إنه من الضروري تجنب أي شكل من أشكال التصعيد في الخليج العربي.

وأضاف على هامش مؤتمر عالمي: "لا يمكن للعالم تحمّل مواجهة كبيرة في الخليج، على الجميع التعامل بأعصاب من حديد".

وكانت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد قالت الجمعة، تعليقا على الوضع في الخليج، إن غوتيريس قال "أوصي بشيء واحد فقط: تحلوا بأعصاب من حديد".

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وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة، بأن إيران تسلمت عبر وسيط تحذيراً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، بهجمات وشيكة. وأضافت أن ترمب قال في رسالته، إن واشنطن لا تريد الحرب وترغب في محادثات، فيما أكد الوسيط أن المسؤولين الإيرانيين نقلوا الرسالة لخامنئي مؤكدين رفضه المحادثات، ومحذرين من عواقب إقليمية ودولية جراء أي عمل عسكري أميركي.

تأثيرات أخرى

كما بعث الأمين العام، الاثنين، رسالة إلى مجلس الأمن، عبَّر فيها عن قلقه من انعكاسات سلبية للتوتر في الخليج على الأزمة في اليمن.

غوتيريس قال في رسالته: "إن خطابات التهديدات المتصاعدة في منطقة الخليج تهدد بتعميق وإطالة أمد الحرب المشتعلة في اليمن".