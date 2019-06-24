الإمارات والبحرين والكويت تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

أدانت كل من الإمارات والبحرين والكويت، مساء الأحد، الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، الذي أدى لمقتل مقيم سوري وإصابة 21 آخرين.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم بشدة هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة "وام".

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

البحرين تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لممارسات إيران

بدورها أعربت وزارة الخارجية البحرينية - وفقًا لوكالة أنباء البحرين - عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

إدانة واستنكار الكويت

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء".

وبينت الوزارة أن "هذا الاعتداء الآثم يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".



وأكدت "وقوف الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها"، كما أعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء.