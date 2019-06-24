عُمان تنفي تسليم رسالة أميركية إلى إيران

نفت سلطنة عُمان، الاثنين، أنها سلمت رسالة من الولايات المتحدة لإيران عقب قيام #طهران بإسقاط طائرة أميركية مسيرة.

ودعت وزارة الخارجية العمانية، على تويتر، واشنطن وطهران لضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار.

واتهمت واشنطن، طهران بإسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية، فيما أكدت إيران أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي.

ويأتي نفي #عُمان بالتطابق مع ما أعلنته الإدارة الأميركية من تأكيدها خطأ التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام مسقط بتسليم الرسالة المزعومة.

وأكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الجمعة، أنه أوقف الهجوم على إيران قبل موعده بـ 10 دقائق، لأن الرد لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

وقال الرئيس الأميركي على "تويتر": "لستُ على عجلة من أمري بشأن إيران"، مشدداً على أن طهران "لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أبدا رغما عن أميركا، ورغما عن العالم".

وأوضح أن الجيش الأميركي أعاد بناء قدراته، وأصبح الأفضل عالميا، في رسالة تهديد واضحة للنظام الإيراني.

وكشف ترمب أن الجيش استعد لضرب 3 مواقع إيرانية، وعندما سأل عن عدد القتلى المحتملين من جراء هذه الضربات، رد جنرال بأنهم "150"، وهنا تدخل ترمب وقال: أوقفوا الضربة، بحسب ما نشره الرئيس الأميركي على "تويتر".