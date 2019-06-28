البحرين تستدعي سفيرها من بغداد بعد اقتحام السفارة

قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في بغداد صلاح علي المالكي للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة.

وحملت الخارجية، في بيان، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

موضوع يهمك اقتحم متظاهرون عراقيون موالون لإيران، سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.وأكد مصدر عراقي أن... فيديو.. موالون لإيران يقتحمون سفارة البحرين في بغداد الخليج العربي

واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

وأفاد مراسل "العربية" أن الاقتحام سبب خسائر مادية في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور شديدة التحصين.