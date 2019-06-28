قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد تصعيد خطير

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "الاعتداء على سفارة البحرين (مساء الخميس) مرفوض ومستهجن".

واعتبر في تغريدة على تويتر أن "الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي".

ودعا قرقاش الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.

واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

وأفاد مراسل "العربية" أن الاقتحام سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور شديدة التحصين.

والعراق موطن لميليشيات تدعمها إيران. ويأتي هجوم السفارة وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.