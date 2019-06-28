فيديو.. موالون لإيران يقتحمون سفارة البحرين في بغداد

اقتحم متظاهرون عراقيون موالون لإيران، سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

وأفاد مراسل "العربية" أن الاقتحام سبب خسائر مادية في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور شديدة التحصين.

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وانطلقت التظاهرة تنديداً بورشة المنامة، وتطورت الأمور إلى محاولة البعض حرق السفارة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك، وفرّق الأمن المتظاهرين واعتقل عدداً منهم.

وحسب مصادر أمنية، فإن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، وقد نظمها موالون للحشد الشعبي وبعض نشطاء التيار الصدري.

وأوضح مراسل "العربية" أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة. وأشار إلى أن طاقم السفارة لا يتواجد حالياً بعد الحادث. وقال المراسل إن "كل المؤشرات تدل على أن ما حدث كان مخططاً له"، في ضوء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وكانت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين في البحرين وانتهت الأربعاء تهدف إلى الترويج لخطة دعم اقتصادي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبلغ قيمتها 50 مليار دولار للفلسطينيين قبيل خطة السلام في الشرق الأوسط التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

والعراق موطن لميليشيات تدعمها إيران. ويأتي هجوم السفارة وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.