البحرين ترحب باتفاق السودان: خطوة مهمة لتحقيق الطموحات

رحبت وزارة خارجية البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

واعتبرت الوزارة الاتفاق "خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها".

موضوع يهمك قال المبعوث الإفريقي في السودان محمد حسن ولد لبات، فجر الجمعة، بعد يومين من المفاوضات المباشرة، إن المجلس الانتقالي... السودان.. اتفاق على مجلس سيادي وحكومة كفاءات السودان

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على "موقف مملكة البحرين الثابت المتضامن دوما مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها".

وأعلن المبعوث الإفريقي في السودان محمد حسن ولد لبات، فجر الجمعة، بعد يومين من المفاوضات المباشرة، أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

وقال عمر الدقير، القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

من جهته، عبر نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي عن شكر المجلس لجميع من ساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، إن الاتفاق لن يقصي أحداً، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الإفريقي والإثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.