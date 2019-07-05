رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بالاتفاق في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في البلاد، داعية إلى "تأسيس نظام دستوري راسخ".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق".

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وأضاف قرقاش: "نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".

وقال المبعوث الإفريقي في السودان محمد حسن ولد لبات، فجر الجمعة، إنه بعد يومين من المفاوضات المباشرة، اتفق المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.