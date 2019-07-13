باحث كويتي: الكويت ليست مثل تركيا ودول أخرى تأوي الإرهابيين

علق المحلل السياسي الكويتي وأستاذ التاريخ، سلطان الأصقه، على ضبط الخلية الإرهابية الإخوانية أمس الجمعة، قائلا إن الكويت بلد آمن وملاذ لكل الأحرار، لكنه شدد على أن الكويت ليست تركيا وليست مثل أي دولة أخرى شقيقة تقوم بإيواء الإرهابيين والمارقين.

وأضاف الأصقه في مقابلة مع "العربية" أن الكويت لديها قوانين واضحة، ولديها علاقات تعتز بها مع مصر وغيرها. موضحا أن هناك اتفاقيات أمنية بين مصر والكويت تحتم مثل الإجراء الذي صدر بالقبض على الخلية الإخوانية.

وأكد المحلل السياسي الكويتي أن هذا الموقف جديد من دولة الكويت نحو الإخوان المسلمين، لكنه اعتبر أن الظروف لم تعد تحتمل المواقف والإجراءات الضبابية.

وقال سلطان الأصقه إنه بعد الكشف عن الخلية الإرهابية الإخوانية، يحب على إخوان الكويت بالتحديد، أن يحددوا موقفهم تجاهها بشكل واضح وبلا لبس.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، قد ضبطت، الجمعة، خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين البالغ عددهم حتى الآن 8 أشخاص، سبق وأن صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

هذا ونشرت الداخلية صورا لتفكيك الخلية الإخوانية.

موضوع يهمك لم يكن بيان وزارة الداخلية الكويتية الخاص بضبط خلية إخوانية من 8 مصريين مدانين بعمليات عنف في مصر ومحكوم عليهم بالسجن 15... ليست الأولى.. تفاصيل خلايا إخوانية سلمتها الكويت لمصر مصر

وبحسب ما ذكره موقع "الداخلية" الكويتية، قام عناصر تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.

ومن خلال التحريات تمكنت الجهات المختصة بالكويت، من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

ولا تزال التحقيقات جاريه للكشف عن من ساعدهم في التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية، تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.