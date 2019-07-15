الكويت.. تسليم عناصر الخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر

أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية عناصر الخلية الإخوانية التي تم كشفها مؤخراً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر أمس الأحد، إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

وأعرب الجار الله في تصريح للصحفيين عن "الأسف" لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض بلاده، مشيرا إلى أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن".

ولفت نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

وفي معرض رده على سؤال حول تسمية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، قال الجار الله: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، مضيفا في هذا السياق أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه، ولا جديد في هذا الشأن".

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یذكر أن الأجھزة الأمنیة المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلیة "إرھابیة" تتبع تنظیم الإخوان المسلمین ویحمل أعضاؤھا الجنسیة المصریة وكان قد صدر في حقھم أحكام قضائیة من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

وقالت وزارة الداخلیة في بیان صحفي إن تلك الخلیة قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنیة المصریة متخذةً من الكویت مقرا لھا، مشیرةً إلى أن الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود ھذه الخلیة.

وأضافت أنه من خلال التحریات تمكنت من تحدید مواقع أفراد الخلیة وباشرت الجھات المختصة عملیة أمنیة استباقیة تم بموجبھا ضبطھم في أماكن متفرقة.

وأوضحت أنه بعد إجراء التحقیقات الأولیة معھم أقروا بقیامھم بعملیات إرھابیة وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصریة، لافتةً إلى أن التحقیقات لا تزال جاریة للكشف عن من مكنھم من التواري وساھم بالتستر علیھم والتوصل لكل من تعاون معھم.