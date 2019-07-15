الكويت.. 300 إخواني غادروا البلاد خوفاً من الملاحقة الأمنية

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن نحو 300 عنصر يعتقد بانتمائهم لجماعة الإخوان المصرية غادروا الكويت خلال الساعات الماضية احترازيا لخشيتهم من الملاحقة.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن هذا العدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين غادروا احترازيا إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية، لم يكشف عنها، وذلك "خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم".

وأفادت الصحيفة الكويتية بأن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وأنهم "أدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر، ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية".

موضوع يهمك استنفرت جماعة الإخوان ومناصروها في الكويت جهودهم للدفاع عن عناصر الخلية المصرية الهاربة التي اعتقلتها أجهزة الأمن... نواب سابقون ينتمون لإخوان الكويت ينتقدون اعتقال خلية مصر الخليج العربي

ونقلت المصادر أن جهاز أمن الدولة يكثِّف الجهود لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة أشخاص مقربين منهم.

وكانت خلية الإخوان التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، قد عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر أمنية.

وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

الهرب والتواري

وأفادت الوزارة أن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة"، مبينة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت".