خبير أمني مصري: أشد خلايا الإخوان خطراً الموجودة بقطر

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن أعضاء الخلية الإرهابية الإخوانية، الذين تم توقيفهم مؤخراً في الكويت، خرجوا من مصر قبل صدور الأحكام عليهم، واتجهوا إلى السودان ومن ثم لتركيا، وبعد ذلك إلى الكويت.

اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق: الخلية الارهابية الإخوانية خرجت من مصر قبل صدور الأحكام عليهم واتجهت إلى السودان ومن ثم تركيا وبعد ذلك الكويت. هذه الخلايا تذهب إلى أماكن يوجد فيها تنظيم الإخوان حيث يتم التستر عليها pic.twitter.com/NsThSQEfUD — العربية (@AlArabiya) July 12, 2019

وأضاف، خلال مداخلة مع قناة "العربية"، الأحد، أن هذه الخلايا تذهب إلى أماكن يوجد فيها تنظيم الإخوان، حيث يتم التستر عليها.

‎اللواء المقرحي قال إنه يوجد خلايا وعناصر من الإخوان في دول عربية وأشدهم خطراً الموجودون في قطر.

‎وشدد خلال مداخلته على أنه "يجب على الإخوة في الكويت أن يأخذوا حذرهم من خلايا الإخوان الإرهابية".

وكانت قوات الأمن الكويتية ألقت القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم الاخوان المسلمين بعد هروبها من مصر. وتم ضبط الخلية بعد تحري الجهات الأمنية وتحديد مواقعهم، كما اعترف أعضاء المجموعة بقيامهم بعمليات إرهابية في مصر وصدورِ أحكام قضائية بحقهم.

اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق: يوجد خلايا وعناصر من الإخوان في دول عربية وأشدهم خطرا الموجودين في #قطر pic.twitter.com/lp91jFmTeI — العربية (@AlArabiya) July 12, 2019

وكانت خلية الإخوان التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، قد عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية.

ووفق الصحيفة، فإن أعضاء الخلية الثمانية، الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر، بناء على طلب السلطات المصرية.

وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "مَنْ مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت".