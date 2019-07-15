وزير داخلية الكويت: عناصر الخلية الإخوانية أقروا بجرمهم

قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الصباح، الاثنين، إن: "عناصر الخلية الإخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية داخل مصر.

موضوع يهمك أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية عناصر الخلية الإخوانية التي تم كشفها مؤخراً.ونقلت... الكويت.. تسليم عناصر الخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر الخليج العربي

وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تأكيد المجلس أن الخلية الإرهابية المقبوض عليها تتبع تنظيم الإخوان المسلمين.

وأضاف البيان أن وزير الداخلية قدم شرحا لمجلس الوزراء "حول تفاصیل القبض على خلیة إرھابیة تتبع تنظیم الإخوان المسلمین من الذین صدرت بحقھم أحكام قضائیة من قبل القضاء المصري وبالإجراءات التي قامت بھا الأجھزة الأمنیة المختصة بوزارة الداخلیة والتي قادت إلى الكشف عن ھذه الخلیة وبعد إجراء التحقیقات الأولیة معھم أقروا بقیامھم بعملیات إرھابیة وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصریة، وجاري مواصلة التحقیقات للكشف عمن تطالھم شبھة التستر علیھم والتعاون معھم".

وأضاف الوزير: "نواصل التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على الخلية الإخوانية".

وقد أحدث الكشف عن الخلية نقاشاً حول وضع الإخوان المسلمين، الذي يصنف في عدد من دول المنطقة بالتنظيم الإرهابي ويُحظر نشاطه.