قرقاش: البيان السداسي حول ليبيا موقف مهم لصالح السلام

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، صباح الأربعاء، بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس بأنه موقف مهم لصالح السلام والاستقرار.

وكتب في تغريدة نشرها على موقع تويتر "بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ. تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار".

بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 17, 2019

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا دعت أمس الثلاثاء، إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات "جماعات إرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

وأكدت الدول الست في بيان مشترك نادر قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى وقف فوري للقتال، وحثت على العودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.