البحرين تستضيف اجتماعا عن أمن الملاحة في الخليج

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس، استعداد المنامة لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة في الخليج، وقالت: بأن "الاجتماع فرصة لبحث سبل ردع الخطر الإيراني وضمان أمن الملاحة".

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الأربعاء، إن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري.

موضوع يهمك قال التلفزيون البحريني إن قناة الجزيرة القطرية تروّج للأكاذيب والادعاءات وبث الفتن، وما تبثه ليس مضموناً إعلامياً، وإنما... محمد صالح يكشف حقيقة تسجيلات "الجزيرة" حول البحرين الخليج العربي

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال، جوزيف دانفورد، قال، الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

اجتماع عاجل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن مسؤولين أميركيين ومن دول أخرى سيجتمعون الجمعة المقبلة لمناقشة أمن الملاحة البحرية في الخليج.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الاجتماع سيبحث مبادرة الأمن البحري، والتي ستركز على حماية حرية الملاحة والأمن البحري في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب بذل جهد متعدد الجنسيات لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد التهديدات الإيرانية للملاحة وحركة السفن في مضيف هرمز ومنطقة الخليج العربي.