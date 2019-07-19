قرقاش: ستفي السعودية والإمارات دائماً بالتزاماتهما تجاه اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن السعودية والإمارات أكبر الجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن، مذكراً بأن الدولتين دفعتا العام الماضي 930 مليون دولار في هذا السياق.

وكتب قرقاش في حسابه على "تويتر": "تُعد الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر الجهات المانحة للأعمال الإنسانية في اليمن، وستفيان دائماً بالتزاماتهما. في العام الماضي، سددتا تعهداتهما المشتركة، والتي بلغت 930 مليون دولار إلى الأمم المتحدة، في دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تعمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حالياً مع الأمم المتحدة على وسائل الوفاء بالالتزامات للعام 2019، لضمان أكبر قدر من الإفادة للشعب اليمني".

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وشرح قرقاش أن "إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل/نيسان 2015 حتى اليوم تجاوز 5.5 مليار دولار".

يذكر أن كلاً من السعودية والإمارات تعهدتا بدفع 750 مليون دولار في مؤتمر للأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي كان يسعى لجمع أربعة مليارات دولار.

وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن المملكة دفعت أكثر من 400 مليون دولار للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى هذا العام. وأضاف للصحافيين أن السعودية وحدها دفعت أموالاً من أجل اليمن في 2019 أكثر من أي من المانحين الآخرين.

من جهتها، قالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات تعمل حالياً مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتفاصيل التزام عام 2019، لتحقيق أقصى إفادة ممكنة للشعب اليمني، مضيفةً أنها قدمت مساعدات لليمن بقيمة 5.5 مليار دولار.

وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".