عبدالله بن زايد يلتقي نظيره الصيني في بكين

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الصيني وانغ يي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين.

ورحب وزير الخارجية الصيني بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى بكين، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والطاقة المتجددة.

كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون، بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

وأشاد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.