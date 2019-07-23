قطر: السفير والمهندي تحدثا عن تفجيرات الصومال كمواطنين لا مسؤولين

أصدرت الدوحة بيانا، الثلاثاء، أنكرت فيه علاقتها بما ورد بالتسجيل الهاتفي بين سفيرها في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي، والذي كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية..

وأنكرت قطر علاقتها بتفجيرات الصومال بحسب البيان.

كذلك أضاف البيان أن رجل الأعمال خليفة المهندي يتحمل مسؤولية تعليقاته، وستقوم الدوحة بفتح تحقيق بشأنه.

موضوع يهمك كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" تورط قطر بالوقوف وراء تفجيرات وقعت في الصومال، لتعزيز مصالح الدوحة،... رجل أعمال مقرب من أمير قطر في مكالمة سرية: أصدقاؤنا وراء تفجيرات الصومال الخليج العربي

أيضا أشار البيان إلى أن قطر طلبت التسجيلات الهاتفية ورفضت صحيفة "نيويورك تايمز" تسليمها لها.

وجاء في البيان أن السفير والمهندي تحدثا عن تفجيرات الصومال كمواطنين لا كمسؤولين.

"من أجل تعزيز مصالح الدوحة"

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كانت قد كشفت أن قطر تقف خلف تفجيرات دامية في الصومال.

وفي التفاصيل، نشرت الصحيفة الأميركية تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

كذلك أفادت الصحيفة بأن المهندي قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في 18 من مايو/أيار الماضي، إن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.