ظريف يستقبل نظيره العماني وسط تصاعد التوتر في الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف استقبل نظيره العماني، يوسف بن علوي، السبت، في طهران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق "تلغرام" أن المحادثات بين الوزيرين تناولت "آخر المستجدات الإقليمية والدولية".

وحافظت سلطنة عمان على علاقات جيدة مع إيران خلال الأزمات الإقليمية المتتالية، ما خوّلها أحيانا القيام بوساطات، لا سيّما مع الولايات المتحدة.

ويشهد الخليج منذ العام الماضي توترا متصاعدا على خلفية انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وردا على القرار الأميركي بالانسحاب الأحادي من الاتفاق، أعلنت طهران في أيار/مايو تخلّيها عن عدد من الالتزامات التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي، مهدّدة باتخاذ تدابير إضافية ما لم تساعدها الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق، ولا سيّما الأوروبيون، في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

موضوع يهمك بعدما تسلم بوريس جونسون، في قصر باكينغهام، الأربعاء، مهامه رسمياً على رأس الحكومة البريطانية، بعد أن قدمت تيريزا ماي... مؤلفات بوريس جونسون.. ماذا تروي لنا عن شخصية السياسي الصحافي؟ الأخيرة

وشهدت المنطقة جملة هجمات استهدفت ناقلات نفط وطائرات مسيّرة أدت إلى مزيد من التصعيد.

وتتّهم الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت في حزيران/يونيو ناقلات نفط في مياه الخليج، وهو ما تنفيه طهران.

وفي 19 تموز/يوليو احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 بحارا.

واعتبرت لندن أن احتجاز طهران للسفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية أوائل تموز/يوليو ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق.

ودعت عمان إلى الإفراج عن السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو"، كما حثت لندن وطهران على إيجاد حل دبلوماسي للنزاع بينهما.