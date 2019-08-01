صورة حديثة لحمد بن خليفة وحمد بن جاسم مع صديق مهندس تفجيرات 11 سبتمبر

في صورة حديثة واجتماع علني ظهر الأمير السابق لدولة قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وإلى جانبهما وزير الداخلية القطري السابق عبدالله بن خالد آل ثاني المدرج على قوائم الإرهاب للخزانة الأميركية والأمم المتحدة، في مسابقات "مربط الشقب"، وهي مناسبة ينظمها المربط للخيول العربية، ضمن فعاليات اليوم الرياضي في الدوحة.

وتأتي هذه الصور "الودية" التي نشرتها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ابنة حمد بن خليفة أمير قطر السابق مريم آل ثاني في يونيو 2019، والتي تجمع والدها بالمتهم بإيواء مهندس تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 "خالد شيخ محمد" و 100 من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة في مزرعته.

ورغم تأكيد الجانب القطري بفرض الإقامة الجبرية على عبدالله بن خالد آل ثاني (تم إعفاؤه من منصبه كوزير للداخلية في 2013)، والتي تبين لاحقاً خلاف ذلك، حيث يتحرك الوزير القطري السابق بكامل حريته، سواء داخل قطر أو خارجها، وفي أكتوبر من عام 2014 نُشرت صورة تجمعه مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة الفرنسية باريس.

هذا وقد ظهر أمير قطر السابق في صور أخرى في حفل الزفاف لابن المطلوب على لائحة الإرهاب عبد الله بن خالد آل ثاني في 2014.

وتعود ملكية مربط الشقب، وهو عضو في مؤسسة قطر Qatar Foundation منذ 2004 لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ويرأس مجلس إدارته أحد أبنائه، محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وابنته الماسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني تتولى مسؤولياتها كنائب لرئيس مجلس الإدارة.

ولا يزال المدرج على قائمة قوائم الإرهاب الدولية، ومنها (الخزانة الأميركية والأمم المتحدة) عبد الله بن خالد آل ثاني، أحد المشاركين الرئيسيين في مسابقات مربط الشقب لجمال الخيول وقوة التحمل.

وعلى غرار المنافسات السياسية، والتي جمعت في الحكم الرجالات الثلاثة للحكم القطري "السابق"، وهم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته حمد بن جاسم والإرهابي عبد الله بن خالد آل ثاني، كذلك تجمع بينهم منافسات بطولة الشقب على أجمل رأس وأفضل خطوة في يونيو 2019 وهو تاريخ التقاط الصورة، والتي حصد فيها عبد الله بن خالد آل ثاني المركز الثالث من خلال المتسابقة "مزنة الوعب" وانضمت إليها كذلك غزالة الوعب في منافسات الفرس الصغير من 4-6 ليأتي في المركز الثاني "ملك الشقب" لحمد بن خليفة آل ثاني رئيس مؤسسة قطر ومربط الشقب.

تسهيل هروب خالد شيخ محمد ومنحه وظيفة وشقة

ووفقاً لتقرير الخزانة الأميركية فقد دعا وزير الداخلية ووزير الأوقاف السابق، عبدالله بن خالد آل ثاني، مهندس تفجيرات 11 سبتمبر ومتعهد عمليات القاعدة الإرهابية منذ 1992، خالد شيخ محمد، للإقامة في قطر وتوفير وظيفه حكومية له في مصلحة المياه والكهرباء السابق ومنحه لاحقاً شقة سكنية في إحدى المجمعات، والذي ربطتهما علاقة وطيدة لسنوات منذ العام 1992 إلى 2000.

وتشير التقارير الأمنية إلى تسهيل وزير الداخلية القطري السابق عملية هروب محمد خالد شيخ، في طائرة خاصة له وتقديم مساعدات مالية له بعد مساعٍ لأجهزة المخابرات الأمنية بإلقاء القبض عليه في قطر للتحقيق معه.