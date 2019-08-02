قرقاش: إعادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتنا في اليمن بالاتفاق مع السعودية، ‎مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية في أفضل حالاته، مشدداً على أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة.

مقال الأخ عبدالرحمن الراشد اليوم في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم ابدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو افضل للدوحة حلّ ازمتها بدلا من تعميقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2019

وقال الوزير قرقاش: اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، مضيفاً أن موقف البلدين مشترك أيضا في الملف الإيراني مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية تغلبان العمل السياسي على المواجهة في الملف الإيراني.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن "الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العكر، عبر تضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران، معتبراً أن قطر اختزلت نفسها لـ "ظاهرة إعلامية" وتمويل عدم الاستقرار والأفضل لها حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها.

اعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة الى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2019

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد قال الأربعاء، إن شقّ الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل.

وأكد في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن الإعلام القطري الأهوج لا يدرك "أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات". وتابع "وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

واعود الى طرح الاخ عبدالرحمن بأن أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والاضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها الي ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى ان الشراكة السعودية الاماراتية صلبة وباقية وممتدة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 2, 2019

وقال قرقاش "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات".

وأضاف "ما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة، يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها".

وتابع في تغريدة أخرى "يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقاً في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟.. وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل، أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا ونهارا".