وزير داخلية البحرين: إيران استهدفت الشيعة.. وقطر تستهدف الطائفتين

قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأحد، إنه إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية في البحرين، فإن قطر استهدفت الطائفتين (السنة والشيعة).

وأكد وزير داخلية البحرين أن إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للبحرين. لكن "قطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتن، وهو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية".

وأضاف أن التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر ويأتي على صيغ متعددة.

وشدد الشيخ راشد بن عبدالله على أن مملكة البحرين ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مجتمعها واصطفاف كافة مواطنيها، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وأوضح أن المؤامرات التي دأبت على تدبيرها، كل من قطر وإيران ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع، لأن وحدة شعب البحرين والولاء لقيادته، ستبقى سدا منيعا، يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات.

وأكد الوزير البحريني أن الهوية الوطنية للبحرين ستظل قوية وموحدة وجامعة وعصية على الاختراق والتفتت، لافتا إلى أن البحرين قادرة على صد كل محاولات الاستهداف وإثارة الفتنة، وأن هذه المؤامرات "لن تزيدنا إلا تماسكا وصلابة".