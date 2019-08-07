قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق بعدن مقلقة والتهدئة ضرورية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن التطورات حول قصر المعاشيق في عدن جنوبي اليمن مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة.

وأضاف الوزير الإماراتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".

التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 7, 2019

يذكر أنه سقط قرابة 35 قتيلاً وأصيب العشرات، السبت، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرق مدينة عدن جنوبي اليمن، وفق ما أفاد مراسل "العربية" في اليمن.

ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم "داعش"، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، اللواء فضل حسن، تشكيل لجنة لمباشرة التحقيق في العمل الإرهابي تمهيداً لملاحقة ومعاقبة الجناة، فيما تم اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية صارمة بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون تكرار أي أعمال إرهابية أخرى.