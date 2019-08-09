ما هي التهمة الأخطر التي يواجهها أخو أمير قطر؟

أفاد مراسل "العربية" في واشنطن بأن أخا أمير قطر خالد بن حمد آل ثاني طلب من حارسه الشخصي ماثيو بيتارد تنفيذ جريمة قتل أثناء وجوده في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مؤكدا أن الأخطر في هذه القضية أن طلب تنفيذ الجريمة تم على الأراضي الأميركية.

وأضاف مراسلنا بيير غانم أن الجريمة الأخرى هي تهديد الحارس الشخصي ماثيو بيتارد بقوة السلاح في الدوحة، وهي جريمة وقعت خارج الأراضي الأميركية ضد شخص أميركي.

وقال إن الدعوى القضائية ضد الابن المدلل لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني قدمها شخصان هما الحارس الشخصي ماثيو بيتارد والطبيب الخاص ماثيو أياندي أمام محكمة فيدرالية أميركية.

وبدأت محكمة بولاية فلوريدا الأميركية نظر دعوى مقامة ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورفعها عليه رئيس سابق لحرسه الشخصي، يتهمه فيها بتحريضه على قتل شخصين، ولما رفض الأميركي Matthew Pittard طلبه، طرده الشيخ البالغ 32 سنة من العمل وهدده بالقتل.

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وفي الدعوى أنه قام في يوليو العام الماضي بخطف مواطن أميركي اسمه Matthew Allende وهدده بالقتل بعد حبسه في قسم شرطة عنيزة بالدوحة، لكن حارسه الشخصي ماثيو بيتارد، الذي تعاقد معه من سبتمبر 2017 إلى يوليو العام الماضي، كرئيس لجهاز أمنه الشخصي بالولايات المتحدة وقطر، ساعد المخطوف وخلصه من الأسر، عبر تسلقه جداراً ارتفاعه 6 أمتار، ففر من حيث كان مخطوفاً، وغادر إلى الولايات المتحدة. ولما علم الأخ غير الشقيق لأمير قطر برحيله، وأن لبيتارد يد بفراره، أبلغ بيتارد أنه "سيدفع الثمن" وهدده بالقتل بشكل مباشر، وأنه "سيدفنه في الصحراء" وسيقتل عائلته.

وكان المخطوف أليندي يعمل لدى الشيخ خالد كمساعد طبي في لوس أنجلوس والدوحة، من أكتوبر 2017 إلى فبراير العام الماضي، وكان يعمل 7 أيام في الأسبوع، بواقع 12 ساعة يومياً، وأحياناً 20 إلى 36 ساعة بلا توقف، إلى حين طلب في 17 ديسمبر 2017 يوم عطلة، ووافق الشيخ على طلبه، وأثناء مغادرته المجمع السكني الخاص بالشيخ، أوقفه حارس أمن مسلح وأخبره أن الشيخ غيّر موقفه، فأصر أليندي على المغادرة، إلا أن الحارس تصدى له، وقال: "لا.. لن تغادر".

ويقول بيتارد في الدعوى، إن الشيخ خالد، المعروف بأنه رئيس نادي سباق السيارات والدراجات النارية، هدده باستمرار بالسلاح وأجبره على توقيع استقالته من العمل، ولاحقاً احتجزه وأفراد عائلته وطاقمه الأمني ضد رغبته، ووجهت إليه تهديدات بإيذائه جسدياً، وسرقت أو دمرت متعلقاته الشخصية والأدوية التي يتناولها والمعدات والإلكترونيات الخاصة بعمله، فضلاً عن فصله من العمل، فقط لرفضه الانصياع لأوامره في لوس أنجلوس بقتل رجل وامرأة يراهما تهديداً لسمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي.