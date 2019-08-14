قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران بالمنطقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأربعاء، أن اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة الحوثي بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، دليل يثبت "أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران".

ونشر قرقاش تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها إنه "لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم".

Houthi relations with Iran, for long in search for proper designation, is clearer following their leadership’s meeting with Ayatollah Khamenei. Stated in black & white in their statement of fealty the Houthis are a proxy and that is the correct terminology. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 14, 2019

يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي كان قد استقبل، الثلاثاء، وفداً من الحوثيين، وتسلم رسالة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

ومجّد المرشد الإيراني في لقائه الحوثيين ووعدهم بالنصر، كما قدم التعازي بمناسبة مقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك، ومدح أسرة الحوثي.

كما تفاخر خامنئي بمواقف إيران "المعادية لأميركا والغرب". وأضاف: "هذه المواقف ليست من منطلق التعصب بل مبنية على الواقع ونتيجة لتصرفات المسؤولين الأميركيين والغربيين"، وفق قوله.

موضوع يهمك ذكر موقع المرشد الإيراني أن علي خامنئي استقبل، الثلاثاء، وفداً من الحوثيين، وتسلم رسالة من زعيم الميليشيات عبدالملك... وفد حوثي مخاطباً خامنئي: ولايتك امتداد لولاية النبي إيران

"امتداد لولاية النبي"

ورأس الوفد محمد عبد السلام، المتحدث باسم ميليشيات الحوثي الذي بلّغ تحيات عبد الملك للمرشد الإيراني، قائلاً لخامنئي إن الحوثيين يعتبرون "ولاية خامنئي هي امتداد لولاية رسول الله وعلي بن أبي طالب"، على حد تعبيره.

يذكر أن إيران تدعم الحوثيين بالمال والسلاح والمستشارين منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية اليمنية في صنعاء عام 2014. وتواصل إيران تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الحوثيين خلافاً للقرارات الأممية.