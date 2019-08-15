قصة صحافية زارت قاعدة تركيا بقطر.. وما فعلته لأردوغان ليلة الانقلاب

زارت الصحافية التركية هند فرات، القاعدة العسكرية التركية الجديدة في الدوحة، وقالت إن أنقرة بسطت سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي.

ونشرت فرات صوراً لها مع بعض القيادات العسكرية من داخل القاعدة التركية الجديدة في قطر.

واكتسبت هند فرات شهرتها من المكالمة المصورة التي أجرتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هاتفها ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وأوضحت فرات في مقالها بصحيفة "حرييت" التركية، أن تركيا تعمل على بسط نفوذها من خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي، على حد سواء.

وأضافت: "يواصل الجيش التركي مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية – التركية، وسوف يرتفع العدد قريبًا.. سوف أُحدثكم عن المقر الذي يتواجد فيه جنودنا تحت 47 درجة حرارة مئوية.. تأسست العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر للمساهمة في تحقيق السلام في المنطقة، وتم نشر الجنود في ثكنة طارق بن زياد في أكتوبر 2015. ومنذ ديسمبر 2017 أُطلق مسمى قيادة القوات القطرية – التركية".

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وتابعت "نظم الجنود القطريون والأتراك برامج تدريبية مشتركة وتمارين.. إن الطابع المتين بين دولتين في العلاقات السياسية هو ذاته في العلاقات العسكرية، ومثل كل الأعياد، اجتمع الجنود خلال هذا العيد وتبادلوا التهاني. قدم الجنود الأتراك الشوكولاتة، والقطريون أعدّوا وجبة الإفطار، كما أظهروا حبهم للأتراك في القاعدة العسكرية. تبادل الجنود التحية بمختلف لغاتهم".

يذكر أنه سيتم افتتاح القاعدة في فصل الخريف، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.