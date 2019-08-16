قائمة انتهاكات طويلة سجلها أخو أمير قطر الآمر بالقتل

نشرت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية مقالاً يتناول مثول خالد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر، أمام القضاة الأميركيين بعد تقديم دعوى قضائية بحقه من قبل أميركيَّيْن عملا لديه سابقاً.

وأشار المقال إلى أن قائمة الانتهاكات التي سجلها أخو الأمير طويلة، بيد أن أهمها، وفقاً للمحاكمة، هو أن خالد طلب من موظفه الأمني، ماثيو بيتارد، قتل شخصين في كاليفورنيا، كان يعتبرهما تهديداً لسمعته الاجتماعية وسلامته الشخصية.

وعصى ماثيو هذا الأمر، ثم ساعد مواطناً أميركياً، كان محتجزاً بشكل غير قانوني لدى خالد في الدوحة، على الهروب. وذكر المقال أنه لم تتم الإشارة مطلقاً إلى اسمي الشخصين اللذين أمر بقتلهما، ولا سبب احتجاز المواطن الأميركي.

موضوع يهمك التزمت سلطات قطر الصمت، كما تعمد إعلامها تجاهل قضية الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، بمحاولة قتل... أين يختبئ شقيق أمير قطر المتهم بمحاولة قتل شخصين أميركيين؟ الخليج العربي

وختم متسائلًا عما إن كانت القضية ستأخذ مجراها أم ستتم تسويتها بشيكٍ كبير لشراء أسلحة أميركية، كما جرت العادة!

الأمر بجرائم قتل

تفصيلاً، جاء في المقال أن "قضية (الملياردير الأميركي الذي توفي في محبسه جيفري) إبستين إلى أي درجة كانت الثروة والقرب من السلطة تسمحان بارتكاب أعمال شنيعة والاستفادة من الإفلات من العقاب لسنوات قبل الوقوع في شباك العدالة. يبدو أن خالد بن حمد آل ثاني، الأخ الأصغر لأمير قطر، من هذه الفئة".

وذكر المقال المنشور في الصحيفة الفرنسية أنه "بعد تراكم الأفعال الطائشة، ولا سيما تجاوز السرعة في شوارع بيفرلي هيلز أثناء قيادة سيارته الرياضية، وبعد أن استغل وأساء استغلال حصانته الدبلوماسية لتفادي الملاحقات القضائية، ها هو الشيخ خالد بن حمد آل ثاني يمثُل أمام القضاة بسبب قضايا بالغة الخطورة".

وأوضح المقال أنه "في الثالث والعشرين من يوليو، تم تقديم شكوى في محكمة فيدرالية في فلوريدا. يلاحق خالد بن حمد آل ثاني، شخصان أميركيان كانا من ضمن طاقمه سابقاً. كان الأول ماثيو بيتارد، يشغل منصب موظف أمن، وكان الثاني ماثيو أليندي، ممرضه الشخصي. ويتهم الشاكيان رب عملهما السابق بجعلهما يعملان ليل نهار طوال الأسبوع دون أي احترام لقانون العمل الأميركي. قائمة التجاوزات طويلة: ليس هناك عقد، ولا يُدفع أجر الساعات الإضافية، ووجوب خدمة شقيق الملك في أي مكان في العالم سواء كان في كاليفورنيا أو لندن أو الدوحة. ولكن على الرغم من أهميتها، فإن هذه الانتهاكات لا تقارن بما يلي وما قاساه الرجلان".

القضية تبدو ساخنة للغاية، وربما خطيرة، حيث يحاول المدعيان حماية جميع الشهود لأنهم يعرفون جيداً ما يستطيع خالد فعله ميديا بارت

في الدعوى القضائية، ذكرت "ميديا بارت"، يتهم محامي ماثيو بيتارد خالد بأنه طلب من موظفه الأمني اغتيال شخصين في كاليفورنيا. ومع ذلك، فإن الوثيقة لم تشر إلى اسمي تلك المرأة وذلك الرجل، ولا إلى سبب سعي الأمير القطري إلى قتلهما"، وإنما أشارت فقط إلى أن خالد "كان يعتبرهما تهديداً لسمعته الاجتماعية وسلامته الشخصية".

قضية "ساخنة"

وأضاف المقال: "عصى ماثيو هذا الأمر، ثم ارتكب جريمة "إهانة الذات الأميرية" من خلال مساعدة مواطن أميركي على الهروب، بعد أن كان مُحتجزاً بشكل غير قانوني في مقر إقامة خالد في الدوحة".

واعتبر المقال أن "القضية (تبدو) ساخنة للغاية، وربما خطيرة، حيث يحاول المدعيان حماية جميع الشهود لأنهم يعرفون جيداً ما يستطيع خالد فعله".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بعد هذين الحدثين، تحولّت حياة ماثيو إلى جانب سيد الدوحة الشاب جحيماً. وهدد أخو الأمير بقتله، واضعاً المسدس على رأسه وبـ "دفنه في الصحراء"، كما هدد بقتل عائلته. وصادر جميع ممتلكاته وطرده في نهاية المطاف.

تسويتها بشيك!

أيضاً، كابد ماثيو أليندي الكثير من المحن. ولحسن الحظ لم تدم معاناته طويلًا، فلم يلبث غير ثلاثة أشهر في خدمة أخي أمير قطر، وكانت بين أكتوبر 2017 وفبراير 2018. وكان يتمكن من العمل وفقاً لرغبات الأمير لمدة 36 ساعة متتالية دون استراحات للأكل ودون إمكانية للنوم، كما جاء في الدعوى.

في إحدى ليالي ديسمبر 2017، وبعد ثلاثة أسابيع دون أي يوم للراحة، طلب ماثيو أليندي يوم عطلة تم رفضه. وبينما كان الحراس يمنعونه من الخروج، هرب بالقفز من على ارتفاع 10 أمتار. وبعد إصابته في الكاحل، اضطر إلى تدخل جراحي، وهو ما ترك عنده آثاراً جسدية ونفسية.

واعتبر المقال أن "هذه المحاكمة القادمة بسبب هذه الوقائع الخطيرة ما هي إلا شوكة جديدة في عنق قطر، ولكن هل ستُكمل هذه القضية سيرها القضائي أم ستتم تسويتها كالمعتاد: شيك بمبلغ ضخم لمشتريات الأسلحة الأميركية ويتم نسيان كل شيء؟ هذا هو السؤال".