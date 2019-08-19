البحرين ستشارك في جهود أميركا لتأمين الملاحة بالخليج

أكدت البحرين، الاثنين، أنها ستكون جزءا من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

وأثنى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، على "الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية، الاثنين.

وأضاف أن مملكة البحرين "ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة".

وتسعى واشنطن إلى إقامة تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج.

وتصاعد التوتر منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحادي الجانب في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في إطار حملة "الضغوط القصوى" ضدها. وردت إيران بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق.

وكاد الوضع يخرج عن السيطرة في الأسابيع الأخيرة مع وقوع هجمات ضد سفن، وإسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية، واحتجاز ناقلات نفطية.

وفي ذروة الأزمة، ألغى ترمب ضربات جوية ضد إيران في حزيران/يونيو في اللحظة الأخيرة، رداً على إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية.

ومنذ 2011، شهدت البحرين الواقعة عند حدود السعودية وقبالة إيران، اضطرابات نتيجة تظاهرات. وتتّهم المنامة، إيران بأن لها يداً في الاضطرابات على أراضيها، وهو ما تنفيه طهران.

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفّف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.