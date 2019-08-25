قرقاش: السعودية هي من تقرر استمرار مساندتنا للاستقرار باليمن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش الأحد، إن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات واليمن مثال واضح.

وكتب في موقع "تويتر"، قائلاً "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

٢/١ التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

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وتابع "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".