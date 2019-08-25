عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم الخليج العربي

قرقاش: السعودية هي من تقرر استمرار مساندتنا للاستقرار باليمن

المصدر: دبي - العربية.نت
أنور قرقاش
رابط مختصر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش الأحد، إن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات واليمن مثال واضح.

وكتب في موقع "تويتر"، قائلاً "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

موضوع يهمك
?
أعلنت السلطات البرازيلية أنه من المقرر إتاحة طائرات عسكرية و44 ألف جندي لمكافحة الحرائق التي تجتاح أجزاء من منطقة...

بمروحيات و44 ألف جندي.. البرازيل تكافح حرائق الأمازون بمروحيات و44 ألف جندي.. البرازيل تكافح حرائق الأمازون العرب و العالم

وتابع "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر