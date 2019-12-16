قرقاش: سياسة المحاور تجاه منظمة التعاون الإسلامي لا تتسم بالحكمة

إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحيانا، تبقى أكثر تأثيرا من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 16, 2019

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، إن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله.

وقال على حسابة في "تويتر" إن "سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة".

وأضاف أن "الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحياناً، تبقى أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك".

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يُذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت تعرف في السابق باسم "منظمة المؤتمر الإسلامي"، هي منظمة إسلامية دولية تجمع 57 دولة إسلامية.

وتأسست المنظمة في الرباط في 25 سبتمبر 1969، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

الدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).