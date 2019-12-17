الكويت.. تعيين حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مرسوماً بتعيين الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت.

واستقبل أمير الكويت أعضاء الحكومة الجديدة قائلا: "أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، لاسيما في هذه المرحلة الهامة، وعليكم تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام".

وتضم التشكيلة الحكومية الشيخ أحمد المنصور أحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، والشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وأنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالوكالة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومريم العقيل وزيرة للمالية، وغدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، والشيخ باسل الصباح وزيرا للصحة وخالد الفاضل للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وسعود الحربي وزيرا للتربية والتعليم العالي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله إنه سيوجه الدعوة لعقد جلسة الثلاثاء المقبل، تتضمن تأدية الحكومة الجديدة القسم أمام مجلس الأمة.

وكان أمير الكويت أصدر في 19 نوفمبر الماضي أمراً أميرياً بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقبل ذلك بيومين، أصدر أمير الكويت أمرا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.