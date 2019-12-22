حمد بن جاسم يبيع فندقين بلندن.. بصفقة مع "حوت" إسرائيلي

أفادت وكالة بلومبيرغ أن أسرة رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عقدت صفقة مع أحد أكبر رجال الأعمال الإسرائيليين أمير دايان، من أجل بيع فندقين من الفنادق التي تملكها في لندن بمبلغ 333 مليون دولار.

وتشمل الصفقة التي عقدت بين عائلة حمد وشركة Vivion التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها وتحظى بدعم قوي من دايان، فندقي "ساندرسن" و"سانت مارتن لين"، اللذين اشتراهما المسؤول القطري السابق قبل حوالي ثماني سنوات بمبلغ 192 مليون جنيه إسترليني.

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وأشارت الوكالة في تقرير لها الجمعة إلى أن أسرة الشيخ حمد بن جاسم سبق أن عرضت هذين الفندقين للبيع خلال الصيف الماضي، بالإضافة إلى عقار آخر في باريس من جهتها، أكدت شركة Vivion في بيان أصدرته قبل أيام أنها وافقت على شراء فندقين وسط لندن بالقيمة المذكورة دون الكشف عن اسميهما والطرف الثاني في الصفقة.

إلى ذلك، أوضحت "بلومبرغ" أن مكتب عائلة حمد بن جاسم كان طرح خلال الصيف الماضي، الفندقين للبيع بالإضافة إلى عقارات أخرى في باريس.

يذكر أن الشيخ حمد بن جاسم، الذي شغل منصب رئيس الوزراء القطري في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013 مستثمر كبير في قطاع العقارات الفاخرة لاسيما في الخارج.

أما شركة Vivion، فتعد جزءًا من شبكة تضم عدة شركات عقارية مدعومة من دايان، وتملك 55 فندقًا في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 38 فندقًا في ألمانيا، وفقًا لبلومبيرغ.