مباراة على التلفاز وجعة على الثلج.. ما سبب عدم ارتياح الجماهير في قطر؟

تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن إشكالات استضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية وكأس العالم 2022، وأن قطر تواجه مهمة صعبة في التوفيق بين معتقداتها الدينية وثقافة المشجعين الأجانب القادمين لدعم فرقهم الذين اعتادوا على شرب الكحول أثناء مشاهدة المباريات.

ولا تزال مهمة إيجاد وسيلة للتوفيق بين ثقافة مشجعي كرة القدم المتحررة في الغرب وشرب الكحول مع قيود التقاليد والدين لدولة مسلمة مثل قطر، إن هذه المهمة تُعد من بين التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الإمارة في خضم استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

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بدوره، روى وليد الشافعي تجربته، حيث وصل وليد، المسلم الملتزم بتعاليم الدين، إلى إحدى مناطق الجماهير الواقعة على حافة ملعب للغولف مساء الأربعاء لمشاهدة بث مباراة كبيرة متلفزة ليكتشف عند وصوله إلى المكان أنه مسموحٌ فيه بتقديم الكحول.

وقال عن ذلك: "هذه مشكلة كبيرة جدًا".

إلا أن المشكلة لم تكن كبيرة بما يكفي لتنفير وليد من المكان، حيث جلس لمشاهدة المباراة مع زوجته وأطفاله الأربعة ومئات المشجعين الأجانب الذين زاروا قطر هذا الأسبوع لحضور مباريات بطولة العالم السنوية للأندية، لكن الوجود العلني للكحول، وهو أمر نادر في هذا البلد "الكحول يقدم عادة هنا في الحانات والفنادق وليس في الملاعب"في ظل سعيه في نفس الوقت إلى الإعلان عن حضور أكبر على المستوى الدولي، لم يكن مرضيا لوليد وللعديد من القطريين الآخرين. أضاف الشافعي: "هذا الأمر صعب للغاية، فأنا مسلم".

إن محاولة موازنة الأوضاع في بطولة الأندية الحالية قد يعطي تصورا عن نوع الضغط الذي ستتعرض إليه قطر في عام 2022. فمجرد تأمين الحصول على حق استضافة كأس العالم منذ ما يقرب من عقد من الزمن قد وضع قطر أمام تحديات لا تعد ولا تحصى، بداية من النقد كان حول كيفية حصولها على حق التنظيم وسجلها في مجال حقوق الإنسان ووصولًا إلى المليارات المُنفقة على الملاعب. لكن الحصول على هذه الاستضافة أدى أيضا إلى ظهور أسئلة عدة، داخل قطر وخارجها، حول كيفية تلبية تطلعات عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم الأجانب - والجهات الراعية القوية مثل بيرة بدوايزر (Budweiser) - في مجتمع إسلامي محافظ يخضع فيه استهلاك الكحول للقيود ولا يُسمح به إلا في سلاسل الفنادق العالمية، بالإضافة إلى أنها (أي الكحول) ومنذ بداية هذا العام، قد باتت خاضعة لضريبة المكوس بنسبة 100% مما قفز بسعرها إلى الضعف.

وبالنسبة للزائرين وللمنظمين، تعتبر بطولة كأس العالم للأندية، وهي بطولة لستة أبطال إقليميين وفريق من الدولة المضيفة اختتمتالسبت الماضي، جزءا أساسيا من استراتيجية حل المشاكل. وبالنسبة للعديد من المشجعين، لقد كانت هذه التجربة مختلفة تماما عن كل التجارب التي خاضوها.

لقد كان وليد محاطا بجحافل من البرازيليين الذين أتوا إلى المدينة لمتابعة بطل أمريكا الجنوبية، فلامنغو، الذي واجه بطل أوروبا ليفربول في نهائي السبت. وعلى عكس وليد وعائلته، الذين حضروا لمشاهدة كرة القدم، لقد جاء البرازيليون إلى منطقة المشجعين هذه بسبب كميات الجعة الوفيرة والمقدمة بأسعار زهيدة.

وعلى بعد أمتار قليلة من المكان الذي كان يجلس فيه وليد وهو يعبر عن انزعاجه يوم الأربعاء، كان توم سينغ، الذي وصل إلى الدوحة قادماً من إنجلترا في صباح ذلك اليوم، في طريقه إلى الخروج من المكان. فبعد أن تجرع سينغ 4 علب كاملة من الجعة، قرر حينها وبسرعة أن منطقة مشجعي كأس العالم للأندية هذه لا تناسبه.

وقال بلهجة ليفربولية ثقيلة وهو يتفحص المكان في الهواء الطلق: "بصراحة، أعتقد أن المكان هنا هادئ قليلاً". وفي مكان غير بعيد، كان هنالك بضع مئات من الزوار يقومون بالمشي حول مسرح كان يغني فيها للتو جيمي ويبستر، مؤلف الكلمات والمغني الذي جاء من مدينة ليفربول.

في السياق ذاته، تحدث محمد علي، وهو تونسي يبلغ من العمر 30 عاما ويعيش الآن في قطر، قال إنه ينبغي الترحيب بالجماهير في الأحداث الكبرى مثل كأس العالم، شرط احترامهم عادات البلاد التي هم فيها. وقال "لا يُسمح هنا بشرب المشروبات الكحولية"، وهو يرسم بذراعيه شكلًا يشير به إلى المركز التاريخي للمدينة. "من الأفضل لهم أن يبتعدوا من هنا ثم يشربوا".

"خطر عام"

إن الكحول بالنسبة للكثير من القطريين تُعد خطرا عاما، حيث يعتقد عبد الرحمن السعيدي، البالغ من العمر 29 عاماً من الدوحة، أن بيع الجعة في المناطق الشعبية سيكون غير آمن. إذ يقول "إذا كان لديك أشخاص في حالة سكر في الشارع فهذا ليس آمنًا". ثم أردف: "هنالك أطفال. وهنالك نساء. ولدينا عادات وتقاليد، إننا لا يمكننا المزج بينهم".

وأردف قائلًا: "إنه أمر مخيف: إذا كنت في حالة سكر، لا يمكن معرفة ما لذي ستقوم به؟، لن أشعر بالأمان على أطفالي وعائلتي فالأشخاص المخمورين يمكنهم فعل أي شيء لأنهم ليسوا في عقولهم".

وفي محاولة لتحقيق توازن بين الرغبات المختلفة هذا الأسبوع، قدم المنظمون الجعة بأسعار منخفضة في منطقة المشجعين، ولكنهم أكدوا أن المنطقة لم تكن قريبة من المناطق الحضرية المزدحمة – في محاولة واضحة لتجنب أي مواجهة محرجة. بيد أن هذا الأمر خلق مشكلة جديدة، وهي كيف يمكن نقل آلاف المشجعين إلى الملاعب بشكل جماعي؟

وكانت الإجابة هي نقلهم عبر مجموعة من الحافلات، والتي بلغ عددها في إحدى المراحل أكثر من 100 حافلة على جانبي الطريق بالقرب من نادي الغولف. وتم تقسيم المشجعين المتجهين إلى استاد خليفة إلى مجموعات بحسب الفرق التي يشجعونها وانطلقوا باتجاه الملعب بمرافقة من الشرطة، في رحلة استغرقت ما يقارب الساعة، "وسرعان ما شعر المشجعون الذين تناولوا المشروبات الكحولية ولم يستعدوا لمثل هذه الرحلة الطويلة بعدم الارتياح نظرا لعدم وجود دورات مياه".

ومن نواحٍ عدة، كان موقع منطقة المشجعين البعيد بمثابة رمز لبطولة كأس العالم الأندية، حيث لم يحتشد المشجعون في وسط المدينة كما يحدث عادة في البطولات الدولية. ولم يكن هنالك سوى شعارات وأعلام قليلة يمكن رؤيتها على المباني، ولم تنتشر أصوات الأغاني والهتافات. بدلاً من ذلك، انتشر المشجعون في البارات الموجودة في الفنادق، وذهبوا إلى المراكز التجارية، والمقاهي والمطاعم ذات الطابع الشرق أوسطي في مدينة الدوحة القديمة. وفي يوم الأربعاء كان يمكن سماع محادثة تدار بين أشخاص باللغة البرتغالية البرازيلية في الوقت الذي يتم فيه تشغيل موسيقى تقليدية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.

وفي طاولة في إحدى المقاهي، تحدث مجموعة من محبي نادي فلامينغو عن مدى اختلاف رحلتهم هذه عن الرحلة التي قاموا بها الشهر الماضي لحضور نهائي بطولة أمريكا الجنوبية، كأس الليبرتادوريس في مدينة ليما في البيرو. حيث قالوا إن مدينة ليما كانت منشغلة جدًا بالمباراة التي جمعت فلامينغو بريفر بلايت الأرجنتيني، وكانت الجعة أكثر توفرا ورخصا.

ولم يكن هؤلاء هم الوحيدون الذين كانوا يتعاملون مع حدود الأعراف الثقافية المحلية، فمعظم زوار الدوحة هذا الأسبوع لا سيما 100 ألف مشجع تقريبا من البرازيل، قالوا إنهم لم يأتوا إلى قطر من قبل، بل الكثير منهم لم يزر منطقة الشرق الأوسط. وقال البعض منهم إنه شعر بالفزع من تعليمات السفر التي أصدرتها بلدانهم، وقال معظمهم إنهم يريدون فقط أن يكونوا زوارا جيدين.

بدوره، أعلن مات بلور، أحد مشجعي ليفربول، أن صديقته كانت حريصة جدا منذ وصولها يوم الأحد، حيث كانت تقول: "ما الذي يمكننا فعله، وما الذي لا يمكننا فعله؟ هل يمكننا أن نمسك بأيدي بعضنا؟ لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر مسموحا أم لا".

حتى بالنسبة للمقيمين المغتربين في قطر قد تكون القوانين مربكة وفي بعض الأحيان محيرة، وذلك وفقا لما قاله سباستيان كار، الذي قام بتدريس الموسيقى في الدوحة على مدار السنوات الثماني الماضية. فبعد أن اضطر طيلة سنوات أن يدفع مبالغ طائلة على البيرة، قال سباستيان إنه اتجه سريعا إلى منطقة المشجعين لشرب البيرة، ولكن اعترف كار أنه لا يعرف ما هي الحدود في بعض الأحيان في البلد الذي يفوق فيه عدد الأجانب السكان المحليين بأكثر من 3 أضعاف. حيث قال: "لا أحد يعرف حقًا".

لكن العادات الغربية يتم تغييرها مراعاة للمشاعر في الخليج، حيث قام المغني وبستر بتخفيف حدة الكلمات في بعض أغانيه الشهيرة خلال العرض الذي قدمه، ولم تكن الكحوليات متوفرة في ملاعب بطولة كأس العالم للأندية، ولا يزال ينبغي على المنظمين أن يقرروا ما إذا كان هذا الأمر سينطبق أيضا خلال بطولة كأس العالم 2022، على الرغم من أن الفيفا قد ضغطت على مستضيفي البطولات السابقة للسماح به.