صور.. وزير دفاع الكويت يزور جنود بلاده بقوات التحالف

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح بخميس مشيط.

والتقى وزير الدفاع الكويتي أثناء زيارته بمنسوبي القوات الكويتية المشاركة بعمليات (إعادة الأمل) ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور الصباح والوفد المرافق له بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وغادر وزير الدفاع الكويتي مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.