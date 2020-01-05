الكويت: لم تستخدم قواعدنا لهجوم على دولة مجاورة

نفت الكويت، الأحد، بشكل قاطع استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة.

في التفاصيل، أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها، أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات حول استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بدولة مجاورة.

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كما وجّهت الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الدول تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأضاف البيان أن رئاسة الأركان تهيب بكل من ينشر أو يتداول أخبارا كاذبة تحّري الدقة والابتعاد عن نشرها وتداولها.

اجتماع لكبار القيادات الأمنية

بدوره، أوضح الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، في بيان، أن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ترأس اجتماعاً وزارياً مصغراً في إطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة بالمنطقة.

ودعا خلال الاجتماع القيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الاثنين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

كما أوضح أن الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً لاجتماعات ولقاءات المسؤولين خلال اليومين الماضيين، بحسب تعبيره.

يذكر أن الاجتماع المصغر كان حضره كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد الجار الله، وكبار القيادات الأمنية.