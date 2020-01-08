الإمارات: التطورات الراهنة لن تؤثر على الدولة أو المواطنين أو المقيمين

قالت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الإمارات تؤكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها، كما أن كافة الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن "ما تم تداوله من شائعات عن تهديدات إيرانية للإمارة غير صحيح".

Essential that the region pulls back from the current & troubling tensions. De escalation is both wise & necessary. A political path towards stability must follow. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 8, 2020

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأربعاء إن خفض التصعيد في المنطقة ضروري.

وأشار قرقاش، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن المسار السياسي من أجل استقرار المنطقة أمر ضروري.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية.

موضوع يهمك كشف مسؤول عسكري أميركي، في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" CNN، أن الجيش الأميركي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم... الجيش الأميركي كان على علم مسبق بالهجوم الإيراني أميركا

وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك تقييماً للخسائر والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على منشأتين عسكريتين عراقيتين.