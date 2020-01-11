سفارة أميركا بمسقط تنعى السلطان قابوس.. أهم قادة العالم

نعت السفارة الأميركية في مسقط السبت، سلطان عُمان قابوس بن سعيد. وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن الشعب العماني لن يفتقد وحده بل سيفتقده كل أصدقائه ومحبيه حول العالم، ومنهم أصدقاؤه في الولايات المتحدة الأميركية.

لقد شعرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن لنبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله. لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم - قائد ملهم لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن. قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه. — U.S. Embassy Muscat (@USEmbMuscat) January 11, 2020

إلى ذلك، أضافت أن سفارة الولايات المتحدة الأميركية شعرت ببالغ الحزن لنبأ وفاة السلطان قابوس، مضيفة: "لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم - قائد ملهم لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن. قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه".

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد فجر السبت، ونعاه البلاط السلطاني في عُمان.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.