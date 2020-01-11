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مطارات دبي: تأثر مواعيد بعض الرحلات بسبب الأمطار

المصدر: دبي - العربية.نت
من مطار دبي (أرشيفية)
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أعلنت مطارات دبي عن تأثر بعض عمليات مطار دبي الدولي بسبب الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد والتي صاحبها هطول أمطار شديدة وتجمعات للمياه.

وأكدت مطارات دبي في بيان، السبت، أنها تعمل ما بوسعها مع شركائها في الخدمة لاستعادة العمليات إلى كامل طاقتها في أقرب وقت ممكن مع توقع التأخير في بعض الرحلات خلال اليوم وإلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال، داعية العملاء إلى التواصل مباشرة مع شركة طيرانهم للبقاء على اطلاع على آخر تطورات رحلاتهم ومنح الوقت الكافي للوصول إلى المطار، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما ذكرت أنها ستوافي العملاء بمزيد من المعلومات حال توفرها على موقعها الإلكتروني dubaiairports.ae وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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